Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler am Trifels - Schulwegkontrolle an der Grundschule

Annweiler am Trifels (ots)

Am 07.05.2024 wurde eine Schulwegkontrolle in der Straße "Am Osterbächel" im Bereich der Grundschule Annweiler durchgeführt. Lediglich ein PKW-Fahrer musste gebührenpflichtig verwarnt werden, da er nicht angeschnallt war. Hinsichtlich der Kindersicherung kam es zu keinerlei Beanstandungen.

