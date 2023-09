Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Uelsen (ots)

Bereits am 03.09.2023 kam es gegen 02:10 Uhr kam es auf der Straße Knappenberghof zu einem Verkehrsunfall. Eine 49-jährige Fahrerin eines Taxis Daimler-Benz befuhr die Straße in Richtung Wilsumer Straße, als plötzlich etwa 2-4 Personen auf die Straße traten. Infolge des Ausweichmanövers fuhr die Frau gegen eine Straßenlaterne und verletzte sich leicht. Die Fußgänger entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943 - 92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell