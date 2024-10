PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: 19-Jähriger beraubt +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Rüttelplatte entwendet +++ Pkw beschädigt +++ Frau beleidigt +++ Betrunkener E-Scooter-Fahrer verunfallt

Hofheim (ots)

1. 19-Jähriger beraubt, Schwalbach, Julius-Brecht-Straße, Dienstag, 01.10.2024, 22.30 Uhr

(ro)Am Dienstagabend haben zwei Unbekannte in Schwalbach einen 19-Jährigen beraubt.

Der Polizei wurde gegen 22.30 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung in der Julius-Brecht-Straße gemeldet. Die Beamten trafen dort auf einen alkoholisierten Heranwachsenden. Dieser hielt sich zuvor auf dem Parkplatz gegenüber einer Schule auf, als sich ihm zwei Jugendliche näherten. Sie stießen ihn zu Boden, traten auf ihn ein und entrissen ihm eine Kappe der Marke "Gucci" sowie eine "Luis Vuitton" Tasche, in der sich mehrere Hundert Euro Bargeld und eine Reizstoffpistole befanden. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Räuber werden als männlich beschrieben, einer soll eine goldene Kappe der Marke "Gucci" getragen haben. Die entsandten Streifen konnten die Täter nicht mehr ausfindig machen.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Einbruch in Wohnhaus, Flörsheim, Friedrich-Ebert-Straße, Sonntag, 29.09.2024, 8 Uhr bis Dienstag, 01.10.2024, 15.30 Uhr

(ro)In Flörsheim haben Einbrecher zwischen Sonntagmorgen und Dienstagnachmittag ein Wohnhaus heimgesucht. Die Täter öffneten im besagten Zeitraum gewaltsam eine Kellertür des Einfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße und gelangten so ins Innere. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und konnten unerkannt die Flucht antreten. Die Ermittlungen, insbesondere ob Gegenstände entwendet wurden, dauern an. Die Kriminalpolizei in Sulzbach bittet, Hinweise zu dem Einbruch unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

3. Rüttelplatte entwendet, Kriftel, Am Holzweg, Freitag, 20.09.2024, 13 Uhr bis Montag, 30.09.2024, 11 Uhr

(ro)Baustellendiebe haben in Kriftel zwischen vorletztem Freitag und diesem Montag eine Rüttelplatte entwendet. Die Unbekannten verschafften sich unberechtigt Zutritt zu einer Baustelle in der Straße "Am Holzweg". Sie entwendeten eine Rüttelplatte der Marke "Bomag" im Wert von mehreren Tausend Euro. Vermutlich nutzten die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport der über 500kg schweren Baumaschine. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Wer hat zwischen Freitag, 20.09.2024, 13 Uhr und Montag, 30.09.2024, 11 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu dem Diebstahl geben? Zeuginnen oder Zeugen setzen sich bitte unter der Rufnummer (06192) 2079-0 mit der Polizeistation Hofheim in Verbindung.

4. Pkw beschädigt, Eschborn, Helfmann-Park, Montag, 16.09.2024, 15.30 Uhr bis Dienstag, 01.10.2024, 16.30 Uhr

(ro)Unbekannte Täter haben innerhalb der letzten 2 Wochen einen geparkten Pkw in Eschborn beschädigt.

Der Besitzer hatte seinen grauen Skoda mit luxemburgischem Kennzeichen am Montag, 16.09.2024 auf einem Parkplatz am "Helfmann-Park" abgestellt. Bei seiner Rückkehr am gestrigen Dienstag musste er feststellen, dass die Windschutzscheibe seines Fahrzeugs von Unbekannten beschädigt worden war. Der Schaden beläuft sich auf circa 400 Euro.

Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizei Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

5. Frau beleidigt, Hochheim, Wilhelmstraße, Dienstag, 01.10.2024, 17.15 Uhr

(ro)Am Dienstag ist eine Frau in Hochheim auf sexueller Grundlage beleidigt worden.

Die 18-Jährige war gegen 17.15 Uhr in der Wilhelmstraße zu Fuß unterwegs, als sie ein Unbekannter in Höhe des zahnmedizinischen Zentrums ansprach und sexuell anzügliche Bemerkungen fallen ließ. Dies zeigte sie einige Zeit später bei der Polizei an. Der Täter wird als etwa 1,60 bis 1,65 Meter groß, 25-35 Jahre alt und mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er habe laut der Geschädigten einen Drei-Tage-Bart sowie kurze hellbraune Haare und ein gepflegtes Erscheinungsbild gehabt.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

6. Betrunkener E-Scooter-Fahrer verunfallt, Hattersheim-Eddersheim, Mönchhofstraße, Dienstag, 01.10.2024, 20.15 Uhr

(ro)Im Hattersheimer Stadtteil Eddersheim ist am Dienstagabend ein betrunkener E-Scooter-Fahrer verunfallt.

Der 58-jährige Mann befuhr auf seinem E-Scooter gegen 20.15 Uhr die Mönchhofstraße aus Richtung Annabergstraße in Richtung Wiesenweg. Er kam vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei wurde er verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Den Mann erwartet nun außerdem ein Strafverfahren.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell