POL-MTK: Streit eskaliert +++ Frau angegangen +++ Fußgängerin angefahren +++ Volvo beschädigt

1. Streit eskaliert, Hofheim, S-Bahnhof, Montag, 30.09.2024, 9.45 Uhr

(ro)Am Montagmorgen kam es in Hofheim zu einem Streit zwischen zwei Wohnsitzlosen, bei dem auch ein Messer zum Einsatz kam.

Gegen 9.45 Uhr wurde der Polizei ein Streit zwischen zwei Heranwachsenden in der Unterführung am Bahnhof gemeldet. Dabei soll ein Mann einem Zweiten mit einem Messer hinterhergerannt sein. Die entsandten Streifen konnten in der Unterführung einen 19- und einen 20-jährigen Heranwachsenden antreffen. Weshalb es zum Streit der beiden kam, ist bislang unklar. Im Verlauf der Streitigkeiten kam auch ein Messer zum Einsatz, welches der 19-Jährige dem 20-Jährigen vorhielt. Des Weiteren bewarfen die Beteiligten sich gegenseitig mit Steinen. Verletzt wurde niemand. Die Beamten fanden am Tatort das Tatmesser auf und stellten dieses sicher. Die beiden Aggressoren wurden festgenommen, zur Dienststelle gebracht und nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Rufnummer (06192) 2079-0 bei der Polizei in Hofheim.

2. Frau angegangen, Schwalbach, Marktplatz, Montag, 30.09.2024, 18.15 Uhr

(ro)In Schwalbach hat ein Mann eine Frau am Montag körperlich angegangen.

Der Polizei wurde gegen 18.15 Uhr ein Streit zwischen einer Frau und einem Mann auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes am Marktplatz gemeldet. Die entsandten Streifen konnten die Beteiligten antreffen. Im Verlauf einer Auseinandersetzung hatte ein 34-Jähriger seine ehemalige Lebensgefährtin körperlich angegangen, wodurch diese verletzt wurde. Bei der Durchsuchung des Aggressors fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe in einer mitgeführten Weste auf und stellten diese sicher. Der Mann muss sich nun in einem Straf- und einem Ordnungswidrigkeitsverfahren verantworten.

Die Polizei in Eschborn ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

3. Fußgängerin angefahren, Hochheim, Königsberger Ring, Montag, 30.09.2024, 13.25 Uhr

(ro)In Hochheim wurde am Montagmittag eine Fußgängerin von einem Pkw angefahren. Die 58-jährige Fahrerin eines Opels wollte gegen 13.25 Uhr aus einer Parklücke im Königsberger Ring ausparken. Hierbei touchierte sie mit ihrem Fahrzeug eine 72-jährige Fußgängerin, die daraufhin stürzte und verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert werden musste. Am Opel entstand kein Schaden.

4. Volvo beschädigt, Hattersheim, Hans-Riggenbach-Straße, Montag, 23.09.2024, 14 Uhr bis 17.30 Uhr

(ro)In Hattersheim hat am Montag ein unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Volvo beschädigt, die Verursacherin bzw. der Verursacher flüchtete.

Der Besitzer hatte seinen schwarzen Volvo S40 gegen 14 Uhr am Fahrbahnrand der Hans-Riggenbach-Straße in Höhe der Hausnummer 15 abgestellt. Als er gegen 17.30 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass die Beifahrertür des Volvos zerkratzt war. Die Verursacherin bzw. der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden von geschätzten 2.000 EUR zu kümmern.

Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell