PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: PRESSEMELDUNG von Mittwoch, den 02.10.2024, 15:00 Uhr bis Donnerstag, den 03.10.2024, 11:00 Uhr

Hofheim (ots)

Straftaten

versuchter Einbruchsdiebstahl aus Keller von Fahrrad in einem Mehrfamilienhaus

Tatzeit: Mittwoch, 02.10.2024, 17:18 Uhr Tatort: 65812 Bad Soden am Taunus, Am Carlusbaum

Die zwei Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zum Tatobjekt und entwendeten aus dem dortigen Fahrradraum im Erdgeschoss ein graues Cube E-Bike. Als die beiden das Fahrrad durch den Innenhof schoben, wurden sie von zwei Zeugen beobachtet und angesprochen, worauf hin die Täter das Fahrrad fallen ließen und flüchteten.

Personenbeschreibungen der Täter: Täter1:

- Männlich - 16-18 Jahre - Schwarze Haare - Weißer Pullover - Beige Hose - Schwarze Schuhe

Täter2:

- Männlich - 16-18 Jahre - Schwarze Haare - Dunkelgraue Hose - Schwarze Jacke - Blauer Rucksack - Schwarz - weiße Schuhe - führte ein Schneidewerkzeug in einem weißen Laken mit sich

Die zuständige Polizeistation in Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196 96950 entgegen.

Verletzt durch Hundebiss

Tatzeit: Mittwoch, 02.10.2024, 09:00 Uhr Tatort: 65760 Eschborn, Verlängerung der Georg-Büchner-Georg

Der Geschädigte wurde am Morgen des 02.10.2024 von einem Hund gebissen, nachdem dieser seinen eigenen Hund körperlich angegriffen hatte. Aufgrund des Angriffs auf seinen Hund, sei der Geschädigte dazwischen gegangen und der Hund der bisher unbekannten Halterin habe ihm daraufhin in die Finger gebissen.

Personenbeschreibung der Täterin:

- weiblich - ca. 60 Jahre - ca. 170 cm groß - hell, gewellte, kurze Haare - normale Statur

Bei dem Hund der Frau soll es sich um einen rot-braunen Mischling handeln. Dieser soll auf den Namen "SIMA" hören und sei mittelgroß (kniehoch). Zur Tatzeit war er nicht angeleint gewesen.

Die zuständige Polizeistation in Flörsheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06145 54760 entgegen.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Tatzeit: Donnerstag, 03.10.2024, 02:19 Uhr Tatort: 65239 Hochheim am Main, Delkenheimer Straße

Ein 63-jähriger Fahrzeugführer aus Hochheim konnte im fließenden Verkehr angehalten und anschließend kontrolliert werden. Während der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Die Fahrzeugführerin wurde zur PSt. Flörsheim sistiert. Hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt, weiterhin wurde eine Anzeige gefertigt und der Führerschein des Fahrzeugführers sichergestellt.

Trunkenheit im Straßenverkehr / Fahren mit einem nicht versicherten Fahrzeug

Tatzeit: Donnerstag, 03.10.2024, 02:25 Uhr Tatort: 65830 Kriftel, Hattersheimer Straße

Ein 56-jähriger Fahrzeugführer konnte im fließenden Verkehr angehalten und anschließend kontrolliert werden. Während der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ein freiwilliger Test bestätigte den Verdacht. Die Fahrzeugführerin wurde zur PSt. Hofheim sistiert. Hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt, weiterhin stellte sich heraus, dass das Fahrzeug mit dem der Beschuldigte unterwegs war, nicht versichert ist.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Unfallzeit: Mittwoch, 02.10.2024, 14:44 Uhr Unfallörtlichkeit: 65824 Schwalbach am Taunus, L3014

Ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus Schwalbach befand sich mit seinem Fahrzeug (grau Mercedes A-Klasse) auf dem Ausfädelungsstreifen der L3014, in Fahrtrichtung Schwalbach a.T. Dort musste er seinen Reifen wechseln und sicherte das Pannenfahrzeug nicht ab. Eine 25-jährige Fahrzeugführerin aus Frankfurt befuhr mit ihrem weißen Opel Adam die L3014 aus Richtung L3367 kommend, in Fahrtrichtung L3005 hinter einem 65-jährigen Fahrzeugführer aus Bad Soden, welcher in gleicher unterwegs war.

Vor der Frankfurterin befand sich ein Bus, welcher beabsichtigte, auf den Ausfädelungsstreifen in Fahrtrichtung Schwalbach a.T. abzubiegen. Der Bus musste aufgrund des nicht gesicherten Pannenfahrzeugs des Schwalbachers wieder auf die L3014 ausweichen, sodass das Fahrzeug des Bad Sodeners eigenständig, mittels eines Bremsassistenten, abrupt abbremste und die Geschwindigkeit stark verringerte. Die Frankfurterin konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Fahrzeug des Bad Sodeners auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Bad Sodener wurde mittels RTW in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht und klagte über Nackenschmerzen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2500 EUR.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Jugendlichen

Unfallzeit: Mittwoch, den 02.10.2024, 17:46 Uhr Unfallörtlichkeit: 65760 Eschborn, Niederurseler Allee

Ein 15-jähriger aus Eschborn befuhr mit seinem Fahrrad die Niederurseler Allee in Eschborn beabsichtigt am Zebrastreifen (Höhe Rödelheimer Straße) diese zu überqueren. Eine 37-jähriger Fahrzeugführerin aus Bad Soden befuhr mit ihrem PKW (silberne Mercedes A-Klasse) ebenfalls die Niederurseler Straße. Auf dem Zebrastreifen kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen beiden. Der Jugendliche wurde leicht verletzt, musste aber nicht in ein Krankenhaus verbracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand Sachschaden kein Sachschaden.

Faulborn, PHK

KVD PD Main-Taunus

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell