POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am gestrigen Donnerstag (21.03.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Augsburger Straße. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 52-jährige Autofahrerin in den Kreisverkehr in Richtung Augsburg ein. Eine bislang unbekannte Fahrerin eines roten BMWs bremste vor ihr offenbar unvermittelt stark ab. Die 52-Jährige konnte noch rechtzeitig bremsen und einen Zusammenstoß verhindern. Ein hinter ihr befindlicher 30-jähriger Autofahrer jedoch nicht und fuhr ...

