Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Auf dem Holzweg

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am gestrigen Donnerstag (21.03.2024) war ein 32-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis im Holzweg unterwegs.

Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann. Hierbei gab der Mann, dass sich sein Führerschein in seinem Geldbeutel befindet, der wiederrum in der Wohnung ist, zu der er seinen Schlüssel vergessen habe. Er bot den Beamten an ein Foto seines Führerscheins vorzuzeigen.

Die Beamten erkannten auf dem Foto des Führerscheins Fälschungsmerkmale. Wie sich im Laufe der weiteren Abklärungen herausstellte wurde der Mann bereits im Februar von Beamten kontrolliert, die damals den gefälschten Führerschein sicherstellten.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 32-Jährigen.

