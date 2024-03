POL Schwaben Nord: Sachbeschädigungen

Augsburg (ots) - Kissing - Am gestrigen Mittwoch (20.03.2024) überfielen bislang Unbekannte zwei Frauen in einer Wohnung in Kissing. Dabei wurde eine Person verletzt. Der Täter flüchtete mit einer Geldkassette. Gegen 07.30 Uhr klingelte ein bislang Unbekannter an einer Wohnung im Säulingweg. Als eine 53-Jährige die Wohnungstüre öffnete, wurde diese unvermittelt vom Unbekannten angegriffen und dabei verletzt. ...

