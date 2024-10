PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Hofheimer Mobilfunkladen +++ Pkw-Einbruch in Wallau +++ Hoher Schaden nach Anlagebetrug in Eschborn

Hofheim (ots)

1. Einbruchdiebstahl aus gewerblichem Raum in Hofheim

Freitag, 04.10.2024, 01:00 - 09:30 Uhr

65719 Hofheim am Taunus, Hauptstraße

Am Freitag kam es im genannten Tatzeitraum in der Hauptstraße in Hofheim am Taunus zu einem Einbruchdiebstahl aus einem Mobiltelefongeschäft. Hierbei schlugen die bislang noch unbekannten Täter die Schaufensterscheibe gewaltsam ein und verschafften sich so Zugriff auf die dahinter befindliche Warenauslage. Die Täter flüchteten mit Diebesgut im mittleren vierstelligen Bereich Sollten Sie in der betreffenden Nacht entsprechende verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so wenden Sie sich für sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der (06196) 20 73-0

2. ED aus Pkw in Hofheim-Wallau

Mittwoch, 02.10.2024, 15:00 Uhr bis Freitag, 04.10.2024, 13:00 Uhr

65719 Hofheim am Taunus, Hessenstraße

Ein über den Feiertag ordnungsgemäß abgestellter hochwertiger Pkw der Marke BMW wurde durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Hierzu wurde eine der Seitenscheiben gewaltsam eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde anschließend eine Tasche entwendet. Zu den Tätern liegen derzeit noch keine Hinweise vor. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,00 EUR am Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der (06196) 20 73-0 entgegen.

3. Anlagebetrug

Donnerstag, 22.08.2024 bis Montag, 30.09.2024

Ein 84-jähriger Eschborner wurde im Tatzeitraum Opfer eines Anlagebetrugs im Internet. In der Absicht sein gespartes Vermögen gewinnbringend anzulegen geriet der Geschädigte an einen vermeintlichen Börsenmitarbeiter einer betrügerischen Geldanlageplattform. Unter dem Eindruck enorme Gewinnsummen zu erzielen, ließ sich der Geschädigte telefonisch davon überzeugen mehrere Überweisungen im Gesamtbetrag von über 60.000,00 EUR zu tätigen. Als der Geschädigte dann feststellte, dass er keinen Zugriff mehr auf sein angelegtes Geld hatte und der angebliche Mitarbeiter nicht mehr erreicht werden konnte, erstattete er Strafanzeige bei der Polizei.

Traumhafte Renditen können ein Warnsignal sein, daher rät die Polizei:

- Lassen Sie sich nicht auf dubiose Angebote ein. Informieren Sie sich bei Ihnen bekannten, seriösen Anlageberatern oder Ihrer Hausbank. - Prüfen Sie genau, wem sie Geld überweisen. Hierzu ist es hilfreich sich das Impressum, die Adressen und die Bezahlmethoden ganz genau anzusehen. Hier können sich Hinweise ergeben, ob die Plattform seriös ist. - Ein gesundes Misstrauen schützt.

Weitere Informationen und hilfreiche Tipps, wie Sie sich besser vor Anlagebetrügern schützen können, finden Sie unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/

im Internet.

gefertigt: Weimar, PHK

