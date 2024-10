PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Autodieb zugange +++ Geldwechseltrick +++ Roller entwendet +++ Baustellendiebe in Schwalbach +++ Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen +++ Verkehrskontrollen

Hofheim (ots)

1. Autodieb entwendet, Eschborn-Niederhöchstadt, Rudolf-Diesel-Straße, Sonntag, 06.10.2024, 20.30 Uhr

(ro)Am Sonntagabend hat ein Autodieb im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt zugeschlagen. Seine Beute: ein hochwertiges Fahrzeug im Wert von über 80.000 Euro. Gegen 20.30 Uhr machte sich ein Unbekannter auf dem Gelände eines Autohauses in der Rudolf-Diesel-Straße an einem VW zu schaffen. Der Täter gelangte auf unbekannte Art und Weise ins Fahrzeuginnere und erbeutete den weißen VW Multivan. An diesem waren zuletzt die Kennzeichen "MTK-GK 394" angebracht. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Täter um einen 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann, der mit einer hellen Jacke und einer hellen Kappe bekleidet war. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Diebstahls beitragen können, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

2. Geldwechseltrick, Kelkheim, Frankfurter Straße, Montag, 07.10.2024, 18.35 Uhr

(ro)Eine Trickbetrügerin hat am Montagabend in Kelkheim Bargeld erbeutet. Gegen 18.35 Uhr wollte eine Unbekannte in einem Nagelstudio in der Frankfurter Straße einen Gutschein kaufen, bezahlte diesen mit einem 200 Euro-Schein und erhielt entsprechend Wechselgeld. Im Anschluss gab sie den Gutschein zurück, stiftete beim Geldwechselvorgang mit geschickter Ablenkung Verwirrung und stahl unbemerkt 100 Euro, bevor sie sich fußläufig entfernte. Die Betrügerin wird als etwa 1,55 Meter groß und 35 bis 45 Jahre alt mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Sie hatte eine normale Statur mit leichtem Bauchansatz und schwarze Haare, die zum Zopf gebunden waren. Sie trug ein beiges Oberteil, eine dunkle Hose sowie eine helle Kappe und führte eine dunkle Handtasche mit sich. Weitere Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Roller entwendet, Hattersheim, Schwalbacher Straße, Sonntag, 06.10.2024, 20 Uhr bis Montag 07.10.2024, 15 Uhr

(ro)Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag entwendeten Unbekannte einen Roller in Hattersheim.

Das Zweirad war zwischen 20 Uhr und 15 Uhr in der Schwalbacher Straße in Höhe der Hausnummer 1 am Fahrbahnrand abgestellt. Die schwarze "Honda WW125" hat einen Wert von über 1.700 Euro. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Leichtkraftrad das Kennzeichen "MTK-NL 289" angebracht. Es liegen bislang keine Hinweise auf den oder die Täter vor.

Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

4. Baustellendiebe in Schwalbach, Schwalbach, Altkönigstraße, Mittwoch, 02.10.2024, 16.30 Uhr bis Montag, 07.10.2024, 6.50 Uhr

(ro)Zwischen Mittwoch letzter Woche und diesem Montag waren in Schwalbach Baustellendiebe unterwegs, die es auf einen Stromverteiler abgesehen hatten. Die Täter betraten unbefugt ein Baustellengelände in der Altkönigstraße und entwendeten einen Stromverteilerkasten im Wert von über 1.000 Euro, bevor sie unerkannt die Flucht antraten. Die Polizei in Eschborn nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

5. Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen, Eschborn, Hunsrückstraße, Mergenthalerallee, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Donnerstag, 03.10.2024, 12 Uhr bis Montag, 07.10.2024, 15 Uhr

(ro)Zwischen letztem Donnerstag und diesem Montag brachen Unbekannte in Eschborn und Sulzbach mehrere geparkte Fahrzeuge auf. In Eschborn öffneten die Langfinger die geparkten Fahrzeuge auf unbekannte Art und Weise. Sie durchsuchten die Innenräume und flüchteten anschließend. Aus einem weißen Ford Fiesta, der letzten Donnerstag bis Freitag in der Hunsrückstraße abgestellt war, entwendeten die Täter eine Geldbörse. Aus einem in der Mergenthalerallee abgestellten BMW ließen sie drei Sonnenbrillen im Wert von ca. 1.000 Euro, einen Schlüssel und eine Tasche mitgehen. In Sulzbach machten sich am Sonntag Diebe an einem schwarzen Audi zu schaffen, der zwischen 14 und 15.30 Uhr auf einem Parkplatz des Main-Taunus-Zentrums geparkt war. Auch hier verschafften sie sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Innenraum und entwendeten eine Tasche samt Geldbörse, bevor sie unerkannt die Flucht antraten. In allen drei Fällen liegen keine Täterhinweise vor. Zeuginnen oder Zeugen der Taten werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 bei der Polizeistation Eschborn zu melden.

6. Verkehrskontrollen der Polizeidirektion Main-Taunus, Eppstein, Bundesstraße 455, Montag, 07.101.2024, 16.20 Uhr bis 21.30 Uhr

(ro)Am Montag kontrollierten Beamte der Polizeidirektion Main-Taunus Autofahrerinnen und Autofahrer und hatten ihr Augenmerk insbesondere auf Alkohol- und Drogenfahrten gelegt. Zusätzlich wurde auch auf die Fahrzeugbeleuchtung im Sinne der Licht-Test-Woche geachtet. Insgesamt überprüften die Beamten 42 Fahrzeuge und 63 Personen. Lange dauerte es nicht, bis sich die Notwendigkeit solcher Kontrollen bestätigte. Es wurden acht Mängelkarten wegen defektem Licht ausgestellt. An der Kontrollstelle auf einem Park & Ride Parkplatz an der Bundesstraße 455 fiel den Beamten ein blauer Skoda Octavia auf, an dessen Steuer ein 46-Jähriger saß. Während der Kontrolle verlief ein durchgeführter Test positiv auf Amphetamine. Zudem konnte er den Beamten keinen Führerschein vorlegen. Dies bedeutete für den Mann, dass er die Polizisten zur Dienststelle begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Er muss sich darüber hinaus in einem Ermittlungsverfahren verantworten. Weiterhin wurde ein 23-jähriger Fahrer eines Opel kontrolliert, der einräumte, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Auch er muss sich in einem Strafverfahren verantworten.

