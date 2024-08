Polizei Hagen

POL-HA: Mann schlägt mit Axt auf Autos ein - Diensthund eingesetzt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Sonntagmorgen, 25.08.2024, gingen gegen 03:30 Uhr bei der Polizeileitstelle mehrere Anrufe ein. Gemeldet wurde ein Mann, der in der Rembrandtstraße mit einer Axt auf geparkte Autos einschlug. Die Beamten trafen den 40-Jährigen axtschwingend und aggressiv am Einsatzort an. Auf ein Gespräch ließ er sich nicht ein. Unter Vorhalt der Dienstwaffe forderten ihn die Beamten zum Ablegen der Axt auf. Erst als ein Diensthund eingesetzt wurde, lenkte dies den 40-Jährigen derart ab, dass ein Polizist dem Mann die Axt entreißen konnte. Unter gewaltiger Anstrengung und dem Einsatz von Hebeltechniken gelang es den Beamten, den 40-Jährigen zu Boden zu ringen und ihn zu fesseln. Bei einer Durchsuchung fanden sie eine griffbereite Schere in dessen Hosentasche. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beschädigt wurden nach ersten Ermittlungen ein Toyota, ein Nissan und ein Mercedes, sowie mehrere Hauseingangstüren. Auch seine eigene Wohnung verwüstete der Mann zuvor. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizisten und auch der Diensthund blieben unverletzt. Gegen den Hagener wurden Anzeigen wegen Widerstand und Sachbeschädigung vorgelegt. (hir)

