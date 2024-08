Polizei Hagen

POL-HA: Mit über 100 km/h durch die Stadt: Polizei stoppt rasenden Cabrio-Fahrer

Hagen (ots)

Der Verkehrsdienst der Hagener Polizei führte am Sonntag (25.08.2024) in der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet durch. Am Vormittag wurde die Saarlandstraße aus Gründen des Lärmschutzes und aufgrund von Anwohnerbeschwerden stadtauswärts überwacht. Hier gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Zwischen 09.30 Uhr und 13 Uhr konnten 154 Fahrzeuge gemessen werden. Der schnellste Fahrer wurde mit einer Geschwindigkeit von 102 km/h registriert. Im Anschluss wurden die Kontrollen auf die Eckeseyer Straße ausgeweitet, wo beide Fahrtrichtungen mittels beidseitiger Kameraüberwachung kontrolliert wurden. In der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr wurden insgesamt 50 Fahrzeuge erfasst. Ein Mercedes Cabrio, das mit vier Personen besetzt war, überschritt dabei mit einer Geschwindigkeit von 105 km/h die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Nach Abzug der Toleranz wurde eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 51 km/h festgestellt. Den 24-jährigen Fahrer des Fahrzeugs erwartet nun ein Bußgeld von knapp 600 Euro, ein Fahrverbot von zwei Monaten sowie zwei Punkte im Verkehrszentralregister in Flensburg. Da sich der Fahrer noch in der Probezeit befindet, wird ihm zusätzlich die Teilnahme an einem Aufbauseminar auferlegt. Die Hagener Polizei wird ihre Kontrollen weiter fortsetzen.(sch)

