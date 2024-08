POL-HA: Busfahrer mit Bier übergossen und mit Flasche beworfen

Hagen (ots) - Am 19. März 2024 entwendete eine unbekannte Person einer 86-Jährigen ihre Geldbörse. Mit der in dem Portemonnaie befindlichen Debitkarte hob eine ebenfalls unbekannte Frau Geld an einem Bankautomaten ab. Wer kann Angaben zur Personalie der bislang unbekannten Täterin machen? Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/144175 (arn) Rückfragen bitte an: Polizei Hagen Pressestelle Telefon: 02331 ...

