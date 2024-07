LPI-J: Moped entwendet

Jena (ots) - Mit einem Hebelwerkzeug suchten namentlich noch nicht bekannte Täter in der Nacht zum Montag einen Kindergarten in Jena-Göschwitz auf und drangen gewaltsam in das Objekt ein. Es wurden die Räumlichkeiten durchsucht und ein Sachschaden von circa 4.000 Euro verursacht. Welche Beute im Blick der Einbrecher war, wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei hat den Tatort aufgenommen und Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

