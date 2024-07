LPI-J: Einbruch in Kindergarten

Weimar (ots) - In Umpferstedt musste am Sonntagvormittag ein 55-jähriger Mann feststellen, dass sich Unbekannte in der Nacht zuvor an seinem Pkw ausließen. Einer der Außenspiegel und die vordere Kennzeichentafel wurden abgerissen. Später hatte der Mann die fehlenden Teile seines Fordes auf einem nahegelegenen Spielplatz wiedergefunden. Sachschaden ist dennoch entstanden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar ...

