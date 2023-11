LPI-NDH: Verkehrsunfälle in Verbindung mit Wild im Straßenbereich

Kirchgandern (ots) - Am 18.11.2023, 11:45 Uhr bis 12:50 Uhr befand sich die Geschädigte in einem Supermarkt in Kirchgandern. Während des Einkaufens legte die Geschädigte ihre Handtasche im Einkaufswagen ab. In einem unbeobachteten Moment machten sich nun der oder die unbekannten Täter an der Handtasche zu schaffen und entwendeten aus dieser die Geldbörse der Geschädigten. Neben verschiedenen Dokumenten wurde auch ...

