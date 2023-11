Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Taschendiebstahl im Supermarkt

Kirchgandern (ots)

Am 18.11.2023, 11:45 Uhr bis 12:50 Uhr befand sich die Geschädigte in einem Supermarkt in Kirchgandern. Während des Einkaufens legte die Geschädigte ihre Handtasche im Einkaufswagen ab. In einem unbeobachteten Moment machten sich nun der oder die unbekannten Täter an der Handtasche zu schaffen und entwendeten aus dieser die Geldbörse der Geschädigten. Neben verschiedenen Dokumenten wurde auch 152,- EUR Bargeld entwendet. Zur vorliegender Tat wird um sachdienliche Hinweise gebeten. In diesem Zusammenhang weist die PI Eichsfeld noch einmal darauf hin, dass bitte keine persönlichen Sachen und Wergegenstände unbeobachtet abgelegt werden und diese nach Möglichkeit immer im unmittelbaren Einwirkbereich bei sich zu führen sind.

