POL-NB: Diebe mit Tresor aufgefallen?

Penzlin (ots)

Eine erste Spurenlage hat die Ermittler noch nicht zum Ziel geführt, daher hoffen die Warener Kripo-Beamten nun auf Hilfe aus der Bevölkerung: In einem Penzliner Wohn- und Geschäftshaus direkt am Bahnhofsvorplatz zwischen Einkaufsmarkt und Bahnhofstraße sind mutmaßlich mindestens zwei Täter eingebrochen.

Dort haben sie scheinbar gezielt dem 61-jährigen Bewohner einen Tresor (Würfelform mit Griff in matter Edelstahloptik von der Firma "Melsmetall") samt Inhalt - darunter Bargeld und sonstige Wertgegenstände - gestohlen. Außerdem ließen sie diverse Werkzeugmaschinen mitgehen. Sehr wahrscheinlich wussten die Täter, dass der Deutsche im Tatzeitraum - 03.02. bis 10.02. - nicht da war.

Anwohnern oder Personen, die zufällig in der Nähe unterwegs waren, könnten die Täter aufgefallen sein: Sie haben den circa 200 Kilo schweren Tresor vermutlich mit einer vom Hof des Mehrfamilienhauses gestohlenen Sackkarre abtransportiert und dürften insgesamt sehr bepackt gewirkt haben.

Durch den Diebstahl und die Sachbeschädigung durch den Einbruch sind mehrere tausend Euro Schaden entstanden.

Die Ermittlungen dauern an.

Wer sich an auffällige Beobachtungen im Tatzeitraum erinnern kann oder sonstige Hinweise auf die Täter hat, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Waren unter 03991 / 1760, an die Online-Wache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle.

