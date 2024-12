Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Speyer) Unfall mit mehreren Verletzten

Speyer (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 06:50 Uhr ereignete sich in der Spaldinger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Vom Parkplatz vor der ehemaligen Kaserne fuhr ein 25-jähriger Autofahrer mit seinem Beifahrer (25 Jahre) in den fließenden Verkehr ein. Von links kam ein 43-jähriger Mann mit seinem Pkw angefahren. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Die beiden Fahrzeuge wurden dadurch stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zum Unfallhergang machten die Fahrzeugführer unterschiedliche Angaben. Alle drei Fahrzeuginsassen verletzten sich leicht und klagten über Nackenschmerzen bzw. Schmerzen im Gesicht wegen ausgelöster Airbags. Auf eine medizinische Untersuchung vor Ort verzichteten sie jedoch. Der Verkehr musste an der Unfallstelle für circa eine Stunde geregelt werden.

