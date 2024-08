Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trickdieb wurde bei mehreren Häusern in Grebenstein vorstellig: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Grebenstein (Landkreis Kassel):

Gleich bei mehreren Häusern nahe des Bahnhofs Grebenstein wurde am gestrigen Dienstag ein bislang unbekannter Trickdieb vorstellig, der Interesse an Elektroschrott, alten Bücher und Pelzmänteln vorgab. Zwar handelten die meisten Bewohner genau richtig und ließen den unbekannten Mann vor der Tür stehen, in einem Fall gewährte eine Seniorin ihm jedoch Zutritt zu ihrer Wohnung. Dort schlug der Trickdieb geschickt zu und erbeutete ein Schmuckkästchen. Die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Vorstellig geworden war der Unbekannte bei den Häusern nahe des Bahnhofs Grebenstein am Dienstagmittag zwischen 12 und 13 Uhr. Gegen 12:30 Uhr gelangte er dann schließlich in das Haus einer hochbetagten Seniorin, nachdem er vorgegeben hatte, alte Elektrogeräte, Bücher und Pelze zu sammeln. Der Täter ließ sich einige Sachen in mehreren Räumen zeigen, wobei er unbemerkt das Schmuckkästchen aus dem Schlafzimmer stahl. Anschließend verließ der Trickdieb das Haus und flüchtete in unbekannte Richtung.

Bislang liegt folgende Beschreibung des Täters vor:

- Männlich, ca. 1,70 bis 1,75 Meter, etwa 30 bis 35 Jahre alt, schlank, dunklerer Teint, kurze dunkle Haare, dunkle Basecap, sprach Deutsch mit leichtem Akzent, schwarze Arbeitshose, schwarzes Hemd.

Zeugen, die am gestrigen Dienstag in Grebenstein verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell