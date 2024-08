Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizeieinsatz in Wolfhagen nach Mitteilung über Mann mit Stichwaffe: Person wurde identifiziert; keine Hinweise auf Gefahr für andere

Kassel (ots)

Wolfhagen (Landkreis Kassel): Am heutigen Dienstagvormittag ging gegen 11:20 Uhr über den Notruf 110 ein Anruf bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen ein, dem zufolge in Wolfhagen ein Mann mutmaßlich mit einer Machete in der Hand durch die Mittelstraße laufe, ohne dass dieser sich jedoch erkennbar bedrohlich verhalte. Weitere Notrufe blieben zwar aus, die Polizei entsendete aber sofort mehrere Streifen zu der besagten Örtlichkeit, wo die Person trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden konnte. Durch intensive Ermittlungen ergaben sich schnell Hinweise darauf, dass es sich bei der beobachteten Person um einen in Wolfhagen wohnenden 25-Jährigen handeln könnte.

Beobachteter Gegenstand war offenbar Küchenmesser

Der in Verdacht stehende Mann konnte gegen 13 Uhr an seiner Wohnanschrift durch Polizeikräfte angetroffen werden. Aufgrund seiner Angaben fanden die Beamten in der Wohnung ein größeres Küchenmesser, mit dem er offenbar in der Mittelstraße gesehen worden war. Bei den bisherigen Ermittlungen haben sich keine Hinweise darauf ergeben, dass von dem 25-Jährigen eine Gefahr für andere ausging oder Straftaten durch ihn begangen wurden. Das Messer wurde durch die eingesetzten Beamten vorsorglich sichergestellt und dem 25-Jährigen in einer Ansprache sehr deutlich gemacht, welche Auswirkungen sein unüberlegtes Handeln hatte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell