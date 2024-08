Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schutz vor Fahrraddiebstahl und Kelleraufbruch: Jetzt zum kostenlosen Online-Webinar anmelden!

Kassel (ots)

Nordhessen:

Wie kann man einen Fahrraddiebstahl -auch aus Kellerräumen- erschweren oder erfolgreich verhindern? Die Fachberater für Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Nordhessen laden zu einem kostenlosen Online-Webinar am Donnerstag, dem 5. September 2024, um 18 Uhr, ein, bei dem genau diese Frage beantwortet werden soll. Das Webinar zeigt Tipps und Tricks auf, wie man Fahrräder möglichst wirkungsvoll gegen Diebstahl sichern kann. Dabei wird auf verschiedene Sicherungsmöglichkeiten näher eingegangen, die Fahrradcodierung erklärt oder die Möglichkeiten von GPS-Trackern zur Ortung im Falle eines Diebstahls erläutert. Da es immer häufiger zu Einbrüchen in Kellerräume kommt, bei denen auch Fahrräder gestohlen werden, erhalten Interessierte spezielle Ratschläge, wie man sich davor schützen und seinen Keller sichern kann. Natürlich können die Teilnehmenden während des Chats auch Fragen an die Fachberater richten. Da eine Voranmeldung nötig ist, sollten Interessierte nicht lange zögern.

Link zur Anmeldung: https://join.next.edudip.com/de/webinar/schutz-vor-fahrraddiebstahlen-und-kelleraufbruchen/2053263

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell