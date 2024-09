Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - Auf B9 Kontrolle über Fahrzeug verloren

Harthausen (ots)

Am Montagmittag, kurz nach 12 Uhr, fuhr eine 44-jährige PKW-Fahrerin auf der B9 von Speyer in Richtung Germersheim. Auf Höhe der K26 wurde das Fahrzeug der 44-Jährigen durch einen anderen PKW überholt, dabei habe es sich um einen normalen Überholvorgang gehandelt. Die Fahrzeugführerin erschreckte sich bei dem Überholvorgang derart, dass sie mit ihrem PKW nach rechts in den Grünstreifen abkam. Anschließend verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug und blieb schließlich im Grünstreifen neben der B9 stehen. Die 44-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 20000 Euro. Es habe sich bei dem Überholen des anderen PKW um einen normalen Überholvorgang gehandelt.

