POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit flüchtigem Fahrer - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am Sonntagmorgen, den 22.09.2024, gegen 06:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer eines blauen Skoda Fabia die Bundesstraße 9 aus Richtung LU-Edigheim kommend in Fahrtrichtung Frankenthal. Dieser nahm zunächst mutmaßlich irrtümlich die Ausfahrt in Richtung Frankenthal Nord. Der besagte Autofahrer hielt im Abfahrtsbereich an, fuhr daraufhin rückwärts gegen eine Warntafel und setzte seine Fahrt in Richtung Frankenthal Zentrum fort. Die Warntafel wurde durch den Zusammenstoß beschädigt. Ein unbeteiligter Autofahrer beobachtete das Geschehen und beschrieb das Auto und den Fahrer wie folgt: blauer Pkw Skoda Fabia, männlich, ca. 40 - 50 Jahre, Glatze, Brille. Aufgrund der laufenden Ermittlungen bittet die Polizei um Hinweise zu dem Fahrzeug und der Identität des Fahrers und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

