Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Autoscheibe eingeschlagen und persönliche Gegenstände gestohlen - Zeugen gesucht

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am Sonntag, den 22.09.2024, im Zeitraum von 16:00 bis 18:15 Uhr, warfen bislang unbekannte Täter mit einem Stein die Scheibe eines geparkten Autos ein und entwendeten ein Mobiltelefon und ein Portemonnaie mit persönlichen Ausweisdokumenten. Das Mobiltelefon konnte von einer unbeteiligten Person wiedergefunden und von der Polizei Lampertheim dem Berechtigten zurückgeführt werden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit Teil der Ermittlungen. Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen werden Zeugen gesucht. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

