POL-PDLU: Speyer - Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Speyer (ots)

Am Sonntagabend, gegen halb Sieben, kam es auf Höhe der Einmündung der Oberen Langgasse und der Burgstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem PKW. Der bevorrechtigte 60-jährige PKW-Fahrer fuhr in Richtung Dudenhofer Straße, an der Einmündung zur Burgstraße fuhr ihm ein unbekannter Fahrradfahrer, welcher gerade die Fahrbahn der Oberen Langgasse in Richtung Burgstraße überquerte, in die linke Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Radfahrer unerlaubt von der Unfallstelle in unbekannte Richtung. Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage nicht in Betrieb. Am PKW des 60-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall oder dem Fahrradfahrer geben? Zeugen, oder der Fahrradfahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

