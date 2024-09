POL-PDLU: Frankenthal - Verletzte Person nach Auffahrunfall auf B9

Frankenthal (ots) - Am Sonntagmorgen, den 22.09.2024, gegen 06:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer eines blauen Skoda Fabia die Bundesstraße 9 aus Richtung LU-Edigheim kommend in Fahrtrichtung Frankenthal. Dieser nahm zunächst mutmaßlich irrtümlich die Ausfahrt in Richtung Frankenthal Nord. Der besagte Autofahrer hielt im Abfahrtsbereich an, fuhr ...

mehr