Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Schwere Stürze der Amateur-Radfahrer bei den BEMER-Cyclassics - Polizei zieht Bilanz

Kreis Pinneberg (ots)

Am heutigen Sonntag (08.09.2024) haben die BEMER-Cyclassics stattgefunden.

Die Polizeidirektion Bad Segeberg hat das 27. Radsport-Event bei sommerlichen Temperaturen begleitet.

Im Rahmen der verschiedenen Rennen kam es auf der Rennstrecke im Kreis Pinneberg in den Bereichen Rellingen, Hemdingen, Bevern, Ellerhoop sowie Wedel zu einigen Stürzen mit unterschiedlich, leichten Verletzungen.

In Höhe Heede kam es gegen 10:30 Uhr zu einem schweren Sturzgesehen, in dessen Folge ein Rettungshubschrauber und mehrere Rettungsfahrzeuge angefordert werden mussten. Ein Radsportler wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen.

Das Rennen wurde für die medizinische Erstversorgung für mehr als eine Stunde unterbrochen.

Insgesamt wurde eine niedrige zweistellige Anzahl an Radsportlern, die während des Streckenverlaufs in Schleswig- Holstein stürzten, in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Auf Grund erforderlicher Verkehrssperrungen kam es im Kreis Pinneberg zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Verkehrsraum.

Insgesamt befand sich eine Vielzahl an Schaulustigen an der Rennstrecke und feuerte die Sportler an.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell