POL-PDLU: Betrunken ausgeparkt und Unfall verursacht

Speyer (ots) - Am 13.12.2024 gegen 12:20 Uhr wurde durch eine aufmerksame Bürgerin ein Fahrraddiebstahl am Kindergarten in der Winternheimer Straße beobachtet. Ein Mann mittleren Alters, einem Dreitage-Bart, grauer Mütze sowie dunkler Jacke oder Mantel betrat das Grundstück und entfernte sich daraufhin mit einem Fahrrad. Bei Überprüfung durch die Polizei meldete sich die Geschädigte und gab an, dass ihr Fahrrad im Wert von ca. 700 Euro entwendet worden sei. Zeugen, ...

