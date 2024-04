Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Autostaubsauger und Hähnchenwagen aufgebrochen

Zeugen gesucht

Groß-Umstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht zum Mittwoch (3.4.) die Staubsaugerstation einer Tankstelle im Mörsweg auf. Kurz nach 2 Uhr entwendete der Täter ein paar Münzen aus dem Automaten. In derselben Nacht wurde in der Georg-August-Zinn-Straße, auf dem Parkplatz eines Baumarktes, ein Hähnchenwagen aufgebrochen. Auch hier entnahm der Täter Bargeld und flüchtete danach in unbekannte Richtung. Aufgrund der geringen Entfernung beider Tatorte prüfen die Ermittler einen Tatzusammenhang.

Für den Fortgang der Ermittlung suchen die Beamten Zeugen, die insbesondere in der Georg-August-Zinn-Straße oder dem Mörsweg Auffälligkeiten wahrgenommen haben, die in Zusammenhang mit den Taten stehen könnten. Zeugen werden gebeten sich beim Kommissariat 41 der Kriminalpolizei in Dieburg zu melden(Telefonnummer: 06071 / 9656 - 0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell