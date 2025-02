Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Streitigkeiten; Verkehrsunfälle; Raubdelikt; Brand

Reutlingen (ots)

Streitigkeiten

Noch unklar ist der genaue Ablauf einer Auseinandersetzung, die am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, in einer Gaststätte in der Mittnachstraße begonnen haben soll. Dort war es aus noch ungeklärten Gründen zwischen mehreren namentlich bekannten Männern aus noch ungeklärten Gründen zu Streitigkeiten gekommen, bei denen wohl auch ein Messer vorgezeigt worden sein soll. Nachdem Gäste schlichtend eingriffen soll sich Lage zunächst beruhigt haben. Wenig später sollen die Beteiligten in der Katharinenstraße erneut aufeinandergetroffen sein. Auch hier soll es wieder zur Streitigkeiten unter den sich persönlich bekannten Beteiligten gekommen sein. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der zunächst unklaren Lage waren mehrere Streifenwagen im Einsatz. (cw)

Sonnenbühl (RT): In Gegenverkehr geraten

Ein witterungsbedingter Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen in Genkingen ereignet. Eine 31-Jährige war kurz vor 8.30 Uhr mit einem Ford Mondeo auf der Undinger Straße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. In der Rechtskurve am Ortsende geriet sie auf schneebedeckter Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Audi Q3 einer 36 Jahre alten Frau zusammen. Durch die Kollision wurden die Audi-Lenkerin und ihr 75 Jahre alter Beifahrer ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt. Die Frau konnte vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Senior wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Ein zwei Jahre alter Junge, der sich im Fahrzeug der Unfallverursacherin befand, wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Über Verletzungen bei dem Kind liegen noch keine Erkenntnisse vor. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung der Verletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Zudem musste ein vollbeladener Lkw samt vollbeladenem Anhänger im Stau zwischen Undingen und Genkingen auf der L 382 anhalten. Auf eisglatter Fahrbahn geriet der schwere Laster ins Rutschen und kam ins angrenzende Bankett. Beim Versuch, auf die Fahrbahn zurückzukommen, fuhr sich der Lkw im Grünstreifen fest und musste mit einem Spezialfahrzeug geborgen werden. Dies führte zusätzlich zu weiteren Behinderungen, da der Verkehr nur einspurig an dem verunglückten Gespann vorbeifahren konnte. (ms)

Nürtingen (ES): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Nürtingen entstanden. Eine Pkw-Lenkerin wollte kurz nach 7.30 Uhr mit ihrem Wagen in der Biberacher Straße am Fahrbahnrand parken. Aus bislang ungeklärter Ursache beschleunigte das Auto und stieß zunächst gegen den vor ihr stehenden Opel Corsa, der gegen eine Mauer geschoben wurde. Anschließend fuhr die Frau auf ein angrenzendes Grundstück, wo sie mit ihrem Auto einen Zaun sowie eine Grünfläche mit Bepflanzung beschädigte. Danach prallte sie gegen einen Mercedes-Benz, der dadurch in ein Garagentor geschoben wurde. Der angerichtete Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Der Schaden an dem Wagen der Unfallverursacherin beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 10.000 Euro. Die Fahrerin machte technische Mängel an ihrem Pkw geltend. Er wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Verkehrspolizei Esslingen übernommen. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Betrunken unterwegs

Unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr muss sich ein 65-Jähriger verantworten, der am späten Donnerstagabend mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl auf der Hauptstraße verunglückt ist. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Mann gegen Mitternacht mit seinem Gefährt auf dem Bürgersteig der Hauptstraße unterwegs. Beim Überfahren der Bordsteinkante auf Höhe der Stadionstraße kippte sein Fahrstuhl und der Mann stürzte auf die Fahrbahn. Zeugen, die auf seine Hilferufe aufmerksam geworden waren, kümmerten sich um den Mann und verständigten die Polizei. Nach einer Untersuchung durch die Besatzung eines hinzugerufenen Rettungswagens war der 65-Jährige unverletzt geblieben. Bei der Aufnahme des Sachverhalts bemerkten die Polizeibeamten einen starken Alkoholgeruch bei dem Mann. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,2 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet und sein Führerschein beschlagnahmt werden musste. Zudem fehlte der für den Krankenfahrstuhl erforderliche Versicherungsschutz. Der 65-Jährige sieht nun einer entsprechenden Strafanzeige entgegen. (cw)

Rottenburg (TÜ): Geldbörse geraubt (Zeugenaufruf)

Das Kriminalkommissariat Tübingen sucht Zeugen zu einem Raubdelikt auf offener Straße am Freitagmorgen in Rottenburg. Gegen 7.50 Uhr war ein 21 Jahre alter Mann zu Fuß im Treppenbereich zwischen Poststraße und Hintere Gasse unterwegs und wurde eigenen Angaben zufolge von circa drei unbekannten Personen angegangen und geschlagen. Im Anschluss raubten die Angreifer die Geldbörse des 21-Jährigen, in der sich unter anderem Bargeld befand, dass er kurz zuvor in einer nahegelegenen Bankfiliale abgehoben hatte. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt. Diese sind ersten Erkenntnissen zufolge zwischen 20 und 25 Jahre alt und auffallend groß. Sie trugen zur Tatzeit Bärte und an den Seiten rasierte Haare. Einer der Unbekannten war mit einer schwarzen Daunenjacke, ein weiterer mit einem weißen Pullover bekleidet. Der Geschädigte musste aufgrund seiner erlittenen Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (mr)

Hechingen (ZAK): Nach Unfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagvormittag an der Kreuzung Bisinger Straße / Am Fasanengarten ereignet hat, sucht das Polizeirevier Hechingen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war eine 68-Jährige gegen 11.35 Uhr mit ihrem Mazda auf der vorfahrtsberechtigten Bisinger Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung bog ein vermutlich schwarzer Pkw ohne anzuhalten von der Straße Am Fasanengarten nach links in die Bisinger Straße ein. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher ohne anzuhalten über die Bisinger Straße in Richtung Stadtmitte. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Angaben zu dem gesuchten Pkw und dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07471/98800 beim Polizeirevier Hechingen zu melden. (lg)

Hechingen (ZAK): Brand in Sicherungskasten

Der Brand eines Sicherungskastens hat am Freitagmorgen zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in einem Wohnhaus im Sankt-Lutzen-Weg geführt. Gegen 6.30 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei von der Hausbewohnerin alarmiert worden. Die Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten vor Ort war, konnte zum Glück schnell Entwarnung geben. Offenbar hatte ein Kurzschluss zu einer Funkenbildung und einem Brand geführt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. (lg)

