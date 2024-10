Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg: Rennradfahrer wird übersehen und leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag 25.10.2024 ereignete sich gegen 17:15 Uhr in der Eichbergstraße in Vogtsburg-Oberrotweil ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rennrad. Eine aus Richtung Bischoffingen kommende 74-jährige Autofahrerin wollte nach links auf den Parkplatz des dortigen Einkaufsmarktes abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden Rennradfahrer. Dieser wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste eine Klinik aufsuchen. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von ca. 750 EUR.

