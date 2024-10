Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Autofahrer flüchtet nach Unfall, wird aber gefasst.

Freiburg (ots)

Am Sonntag 27.10.2024 wurde dem Polizeirevier Breisach gegen 02:25 Uhr ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr der B 31 unmittelbar vor dem Grenzübergang gemeldet. Vor Ort fanden die Beamten auf der Kreisverkehrsinsel ein verlassenes unfallbeschädigtes Auto vor, an welchem die Kennzeichen abmontiert waren. Offensichtlich war das Fahrzeug von Frankreich kommend in Folge zu hoher Geschwindigkeit auf die Verkehrsinsel geraten und gegen die dortige Ziermauer geprallt. Im Rahmen der Fahndung im näheren Umfeld konnten die Polizeibeamten dann im Bereich der Grenze einen Mann antreffen. Einer Kontrolle versuchte sich dieser durch weglaufen zu entziehen, konnte aber eingeholt und trotz erheblichen Widerstandes festgenommen werden. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt. Bei der Durchsuchung der Person kamen unter dessen Jacke versteckt, beide Kennzeichenschilder zum Vorschein. Da der Verdacht auf alkoholische Beeinflussung bestand wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der Sachschaden an dem Auto beläuft sich auf ca. 5000 EUR. Der Schaden an der Kreisverkehrseinrichtung ist gering.

