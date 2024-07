Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauschter Autofahrer unterwegs

Erfurt (ots)

Die Polizei stoppte Montagnachmittag in der Johannesvorstadt in Erfurt einen berauschten Autofahrer. Der 24-Jährige war Am Nordstrand mit seinem Audi unterwegs gewesen, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle zeigte der Drogentest ein positives Ergebnis an. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und er musste für eine Blutentnahme mit zur Dienststelle. (SE)

