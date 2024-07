Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erpresser scheitert an Erfurter

Erfurt (ots)

Ein Erpresser scheiterte Montagabend an einem Mann aus Erfurt. Der 25-Jährige geriet über eine Social-Media-Plattform in Kontakt mit dem Unbekannten. Beide tauschten im Verlauf ihres digitalen Gesprächs auch intime Bilder aus. Der unbekannte Mann rief den 25-Jährigen schließlich an und forderte 3.000 Euro, andernfalls würde er die Aufnahmen veröffentlichen. Der 25-Jährige ging nicht darauf ein und erstattete stattdessen Anzeige bei der Polizei. (SE)

