Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Festgenommene Einbrecher nun in Untersuchungshaft - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 1.11.2024, 9.22 Uhr

Warendorf (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster befinden sich die drei festgenommenen Männer in Untersuchungshaft.

Das Trio steht im Verdacht, am 31.10.2024 in eine Firma auf der Bunsenstraße in Ahlen eingebrochen zu sein. Die Tatverdächtigen wurden gegen 23.35 Uhr bei dem polizeilichen Einsatz auf dem Dach des Firmengebäudes festgestellt und vorläufig festgenommen. In dem Dach befand sich ein Loch, dass das Trio hineingeschnitten haben könnte. Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte Gegenstände auf dem Dach fest, die offensichtlich aus dem Gebäude stammten.

Die Männer, 24, 34 und 43 Jahre alt wurden einem Haftrichter am Amtsgericht Ahlen vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell