Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Jugendlicher Kradfahrer nach Verkehrsdelikt durch Zeugen festgehalten

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (31.10.2024) um 16.55 Uhr fiel Anwohnern auf der Brückenstraße in Freckenhorst ein Kleinkraftrad auf, dessen Fahrer die dortige Baustelle und den Gehweg trotz Absperrung mit überhöhter Geschwindigkeit befuhr. Die Anwohner stellten sich dem Kradfahrer in den Weg und hielten ihn fest, indem sie das Kleinkraftrad am Lenker anhoben und so ein Wegfahren des jugendlichen Fahrzeugführers verhinderten. Die herbeigerufenen Polizeibeamten stellten die Personalien des Freckenhorsters fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Die Eltern des Minderjährigen wurden von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt.

