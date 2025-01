Polizei Wuppertal

POL-W: W Erheblicher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Wuppertal-Elberfeld

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagabend (02.01.2025, gegen 22:35 Uhr) ereignete sich in der unteren Südstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein enormer Sachschaden entstand. Ein 26-Jähriger war mit einem Ford Focus auf der Adersstraße unterwegs, als von rechts aus der Vereinsstraße ein 62-Jähriger mit seinem Taxi die Fahrbahn querte. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Ford und dem Audi des Taxifahrers. In der Folge prallte der 26-Jährige mit seinem Fahrzeug erst gegen ein Verkehrsschild und anschließend gegen einen geparkten Ford und einen geparkten Audi in der Adersstraße. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Es besteht der Verdacht, dass der 26-Jährige vor Fahrtantritt alkoholische Getränke und Betäubungsmittel konsumiert hat, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sowohl der Ford Autofahrers als auch der Audi des Taxifahrers waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 47.000 Euro. (an)

