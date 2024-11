Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Langenfeld - 2411074

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

Am Montag (18. November 2024) ist es gegen 13.30 Uhr in Langenfeld-Immigrath zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer eines weißen Transporters eines Paketlieferdienstes nahm ersten Erkenntnissen zufolge aus der Poensgenstraße kommend dem Fahrer eines Kleinkraftrades die Vorfahrt. Anschließend bog der Transporter nach links auf die Industriestraße ab. Der 18-jährige Fahrer des Kleinkraftrades war zu dem Zeitpunkt auf der Industriestraße in Richtung Winkelsweg unterwegs. Er bremste ersten Erkenntnissen zufolge stark ab, um einen Zusammenstoß mit dem Transporter zu verhindern. Dadurch nahm er einen Radfahrer, der in dem Kreuzungsbereich die Fahrbahn überqueren wollte, zu spät wahr und kollidierte mit diesem. Der Kradfahrer und der Radfahrer stürzten, wobei der Radfahrer leicht verletzt wurde und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus kam. Der Kradfahrer blieb unverletzt. Lediglich an dem Fahrrad entstanden leichte Schäden. Der Fahrer des weißen Transporters verließ den Unfallort, ohne sich um die anderen Unfallbeteiligten zu kümmern. Der Mann am Steuer kann wie folgt beschrieben werden: Zwischen 40 und 50 Jahren, südeuropäisches Aussehen, dunkler Teint, kurze, dunkle Haare.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell