Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Einbruch

Reutlingen (ots)

Aichwald (ES): Frontalkollision mit Gegenverkehr

Zu einer Frontalkollision zweier Autos ist es am Freitagmorgen auf der L 1201 gekommen. Gegen 7.20 Uhr war eine 54 Jahre alte Frau mit ihrem Suzuki von Schanbach herkommend in Richtung Aichschieß unterwegs und erkannte offenbar zu spät, dass ein vorausfahrender 57-Jähriger mit seinem Peugeot verkehrsbedingt angehalten hatte, um nach links in die Straße In den Horben abzubiegen. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, lenkte die Frau nach links, wobei sie den Peugeot noch streifte. Anschließend kollidierte der Suzuki frontal mit dem entgegenkommenden Toyota einer 27-Jährigen. Beim Unfall wurden beide Autofahrerinnen ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frauen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte sich der Blechschaden auf circa 15.000 Euro belaufen. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Landesstraße einseitig gesperrt werden. Dies führte teilweise zu längeren Rückstaus. (mr)

Kirchheim (ES): Mit Rettungswagen kollidiert

Leicht verletzt wurde eine 18-Jährige bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen an der Einmündung Schöllkopfstraße / Kolbstraße ereignet hat. Ein 45-Jähriger war gegen 7.15 Uhr mit einem Rettungswagen unter der Verwendung von Sondersignalen und Blaulicht auf einer Einsatzfahrt auf der Schöllkopfstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung überfuhr er die dortige Fußgänger- /Radfahrer-Ampel bei Rot. Trotz eines Ausweichmanövers touchierte er dabei die 18 Jahre alte Rollerfahrerin, die bei Grün die Fahrbahn überqueren wollte. Die E-Scooter-Fahrerin stürzte dabei und musste nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der Elektroroller blieb durch den Unfall unbeschädigt. Auch am Rettungswagen entstand lediglich geringfügiger Sachschaden. (cw)

Esslingen (ES): Einbruch in Berkheim

Ein Einbrecher hat in der Nacht auf Freitag in einem Lieferservice im Stadtteil Berkheim sein Unwesen getrieben. Zwischen 23 Uhr und zehn Uhr brach er das Glasfenster mitsamt Rahmen an der Hinterseite des Gebäudes in der Limburgstraße ein. Im Inneren durchsuchte er mehrere Räume und entwendete Bargeld, Wertgutscheine und Alkoholika. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. Experten der Kriminalpolizei sicherten die Spuren am Tatort. (tr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell