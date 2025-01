Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 06.01.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Körperverletzung

In der Asylunterkunft in der Struthstraße in Eschwege kam es in der Nacht zum gestrigen Sonntag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und einem 25-Jährigen Bewohner. Gegen 00:20 Uhr gerieten die beiden Kontrahenten zunächst verbal aneinander. Im weiteren Verlauf zog der 26-Jährige ein Pfefferspray und verletze dadurch den 25-Jährigen im Gesicht. Bei Eintreffen der alarmierten Polizeistreife hatte sich der 26-Jährige bereits entfernt, ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Polizei Sontra

Gegen Leitplanken geschleudert

Um 15:00 Uhr befuhr am gestrigen Sonntag ein 32-Jähriger aus Sontra mit seinem Pkw die L 3249 von Nentershausen kommend in Richtung Sontra. In Höhe der Ortschaft Hornel beabsichtigte er nach rechts in die Fuldaer Straße einzubiegen. Beim Abbiegen verlor er bei winterlichen Straßenverhältnissen die Kontrolle über das Auto und fuhr gegen die dortigen Leitplanken. Der Gesamtschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl von Jacken

Am 05.01.25, um 02.15 Uhr, wurde eine dreiköpfige Personengruppe dabei gesehen, als sie in den Räumen einer Feier in der Lindenstraße in Hessisch Lichtenau (sog. Ochsenhof) die Jacken der Gäste entwendeten. Darauf angesprochen flüchteten die drei Männer in Richtung Lindenstraße / Brunnenweg und verstauten die Jacken in einen dort abgestellten weißen Pkw Seat. Währenddessen wurden die drei Tatverdächtigen durch einige Gäste eingeholt und zur Herausgabe der Jacken aufgefordert. Bis auf eine Jacke wurde der Forderung nachgekommen, jedoch setzte einer der drei Täter plötzlich Pfefferspray ein, wodurch drei der Gäste verletzt wurden. Anschließend flüchteten die Täter in dem Pkw (Kennzeichen nicht bekannt) in unbekannte Richtung. Die drei Geschädigten wurden durch eine angeforderte Besatzung eines Rettungswagens vor Ort behandelt; eine Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angeben. Hinweise: 05602/93930.

Sachbeschädigung an Lagerhalle

In der Gutenbergstraße in Hessisch Lichtenau wurde eine Plexiglasscheibe einer Lagerhalle eingeschlagen, wie am gestrigen Sonntagmorgen festgestellt wurde. Ein Eindringen in die Halle fand nicht statt. Der Sachschaden wird mit ca. 150 EUR. angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Sachbeschädigung an Krankenfahrstuhl

Am 04./ 05.01.25 wurde zwischen 22:30 Uhr und 01:00 Uhr ein Reifen eines Krankenfahrstuhls durch unbekannten Täter beschädigt. Der Rollstuhl war zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz in der Schmiedegasse in Hessisch Lichtenau abgestellt, wo in den Reifen eingestochen wurde. Schaden: ca. 50 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Diesel aus Pkw entwendet

Über das vergangene Wochenende wurde aus einem VW Crafter, der in der Bischhäuser Aue in Witzenhausen abgestellt war, der Dieselkraftstoff entwendet. Der oder die Täter bohrten den Tank auf und entwendeten so ca. 25 Liter Kraftstoff. Schaden: ca. 500 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

