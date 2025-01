POL-ESW: Pressebericht vom 03.01.25

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Um 09:15 Uhr wurde am Neujahrsmorgen der Polizei in Eschwege mitgeteilt, dass ein Pkw ohne Kennzeichen am Ortsausgang von Langenhain im Graben liegen würde. Die entsandte Funkstreife konnte am Unfallort feststellen, dass der Pkw augenscheinlich von Langenhain in Richtung Reichensachsen gefahren wurde und am Ortsausgang in den dortigen Feldweg (Radweg) abbog, wo der Pkw nach wenigen ...

mehr