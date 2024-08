Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Seelbach - Diebstahl von E-Bike und Werkzeug

Seelbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Seelbach zum Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes aus einem Abstellraum des Geschädigten. Das Fahrrad war mit einer Stahlkette am Vorderrad und einem Bügelschloss am Hinterrad gesichert. Die Stahlkette wurde durchtrennt und das Rad im Anschluss vermutlich auf dem Vorderrad abtransportiert, wobei das Hinterrad vom Boden abgehoben wurde. Bei einem weiteren Tatort in unmittelbarer Nachbarschaft wurde durch die Täter eine Garagentür aufgehebelt und hochwertiges Werkzeug entwendet. Die Tatzeiten dürften nach derzeitigen Ermittlungen etwa zwischen 03.10 Uhr und 03.30 Uhr liegen. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Zeugen die Beobachtungen gemacht haben, insbesondere zu Personen oder Fahrzeugen, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

