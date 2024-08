Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand einer Scheune in Vielbach

Vielbach (ots)

Am 22.08.2024 um 21:14 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Quirnbacher Straße in Vielbach alarmiert. Dort kam es ersten Ermittlungen zufolge aufgrund unbekannter Ursache zu einem Brandausbruch in der Scheune eines Bauernhofes. Im Folgenden breitete sich der Brand auf das gesamte Scheunengebäude aus, wodurch dieses vollständig ausbrannte. Ein Übergriff des Feuers auf das angrenzende Wohngebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Sowohl die angrenzend wohnenden Personen, als auch die Tiere, welche sich beim Brandausbruch in der Scheune befanden, blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf ca. 15 000 Euro geschätzt.

