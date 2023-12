Blumberg (ots) - Sachbeschädigung an insgesamt 16 geparkten Autos begangen hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Blumberger Hauptstraße. Er zerstach an den Autos teils mehrere Reifen und verursachte einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen der Vorfälle ...

mehr