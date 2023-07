Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden bei Einbruch in Geschäftshaus

Erfurt (ots)

Hohen Sachschaden verursachten Unbekannte bei einem Einbruch in ein Geschäftshaus in Erfurt. Im Tatzeitraum von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich die Täter mit Gewalt Zutritt in das Gebäude. Anschließend brachen sie mehrere Büro- und Schranktüren auf und stahlen Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Bei der Tatausführung verursachten die Einbrecher einen Schaden von etwa 5.000 Euro an der Einrichtung. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort zahlreiche Spuren und nahm die Ermittlungen auf. (DS)

