Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: 2x Fahren unter BTM Einwirkung, 1x misslungene Flucht vor Polizeikontrolle

Freilingen (ots)

Am Dienstag 20.08.2024 und Mittwoch, 21.08.2024 wurden von Beamten der Polizeiinspektion Montabaur, bei Verkehrskontrollen in Freilingen, zwei Fahrzeugführer festgestellt, die ihr Fahrzeug unter Einwirkung von Betäubungsmittel führten. Am Dienstagmorgen, gegen 10:15 Uhr, wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle festgestellt, dass der 33-jährige Fahrzeugführer aus der VG Selters unter dem Einfluss von THC sein Fahrzeug führte. Dies bestätigte auch ein Drogenschnelltest, so dass eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Am Mittwoch, 21.08.2024, gegen 09:25 Uhr, beabsichtigten Beamte einen Fahrzeugführer einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrzeugführer reagierte jedoch nicht auf Anhaltesignale und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. An der Kreuzung K1 / K138 fuhr der Fahrzeugführer auf den dortigen Wanderparkplatz und flüchtete zu Fuß in das angrenzende Waldgebiet. Im Rahmen der sofortigen Nacheile konnte der flüchtige Fahrzeugführer im Gebüsch aufgefunden und vorläufig festgenommen werden. Nach Feststellung der Personalien konnte der Grund der Flucht festgestellt werden. Der 22-jährige Beschuldigte aus der VG Hachenburg verfügt nicht über eine gültige Fahrerlaubnis und stand unter auch unter dem Einfluss von THC. Nach der entnommenen Blutprobe wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

