Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Eingebrochen

Offenburg (ots)

Beamte des Polizeireviers Offenburg haben nach einem versuchten und einem vollendeten Einbruch in der Nacht von Montag auf Dienstag die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge stiegen Unbekannte gegen 2:45 Uhr in die Räumlichkeiten eines Lokals am Lindenplatz ein. Die erwünschte Beute wurde hier vermutlich nicht gemacht. Es kamen lediglich wenige Münzen Bargeld abhanden. Bei einem anschließenden Versuch, wenig später in die Räumlichkeiten eines Restaurants am Marktplatz einzudringen, wurden zwei Unbekannten von einem Zeugen beobachtet und ergriffen im Anschluss die Flucht, ohne das Gebäude betreten zu haben. Beschreiben konnte der Zeuge die beiden Personen lediglich als dunkel bekleidet. Ob die beiden Fälle mit einander in Verbindung stehen, wird geprüft. Die ermittelnden Beamten bitten unter der Telefonnummer 0781 212200 um Zeugenhinweise. /ma

