Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bootsmotor und Notstromaggregat gestohlen

Nordhausen (ots)

Zeugen sucht die Polizei nach einem Einbruch in eine Garage am vergangenen Wochenende. Zwischen Sonntag und Montag, 9 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in eine Garage in der Leimbacher Straße. Der oder die Täter erbeuteten einen Bootsmotor und ein Notstromaggregat. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen Wert im vierstelligen Bereich. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0272460

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell