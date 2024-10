Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann in Untersuchungshaft

Nordhausen (ots)

Am vergangenen Wochenende klickten in Nordhausen die Handschellen. Gegen einen 23-Jährigen wird unter anderem wegen versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls ermittelt. Den Ermittlungen zufolge steht er im Verdacht, versucht zu haben, gewaltsam in zwei Wohnhäuser im Nordhäuser Stadtgebiet einzudringen. Außerdem soll der 23-Jährige in der Nacht zu Samstag in der Köllingstraße, der Käthe-Kollwitz-Straße und der Dr.-Robert-Koch-Straße mehrere Fahrzeuge aufgebrochen und sich gewaltsam Zugriff in deren Innerenräume verschafft haben. Bisherigen Ermittlungen zufolge waren fünf Pkw betroffen. Da der Mann am Freitagabend einem anderen Mann in einem Imbiss in der Bahnhofstraße drohte, leitete die Polizei ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein. Der 23-Jährige wurde am Sonntag einem Richter vorgeführt. Der Mann kam in Untersuchungshaft und wurde in eine Justizvollzugsanstalt überführt.

